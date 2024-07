W Pytaniu na Śniadanie można było oglądać Paulinę Holtz i Joannę Liszowską. Obie gwiazdy zostały przyłapane przez paparazzi gdy wychodziły ze studia. Jedna wsiadła do swojego kosztownego Porsche, a druga na modny rower miejski. Aktorki jednak zgadzały się, co do jednego - pastele zawsze są trafionym wyborem.

Joanna Liszowska pastelową górę połączyła z obcisłymi rurkami i szpilkami z błyszczącymi noskami. Do tego miała ze sobą dużą plecioną torbę i burzę loków. Zaś Paulina Holtz wybrała spodnie boyfriendy i pastelowy top z narzutką. A do tego sportowe buty - żeby na rowerze było wygodniej?

Która według was wypadła lepiej?

