Jedna z największych gwiazd narciarstwa, Amerykanka Lindsey Vonn trafiła do szpitala. Nie z powodu kontuzji na stoku, a… pogryzienia przez własne psy. Jak to się stało?

W poniedziałek pokazała wideo ze szpitala, na którym widać poszarpaną dłoń.

Jak zapewniła jednak agencję Associated Press, będzie gotowa na listopadowy Puchar Świata w Kolorado.

Jak pisze People.com, gwiazda nie chowa urazy do swoich czworonożnych pupili. Na Instagramie już w niedzielę pokazała się na zdjęciach z Leo i Bear.

