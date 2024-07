Mamy coś dla fanów fotografii. Kolejną ekspertką zaproszoną do projektu „For Those Who Do. Zrób to z Lenovo!” w charakterze „DO’ersa”, jest znana i ceniona fotografka Lidia Popiel. Etap dedykowany tej wyjątkowej osobowości polskiej fotografii rozpoczął się 13 sierpnia konkursem, w którym główną nagrodą będzie zaproszenie na warsztaty fotograficzne.

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu swoich wybranych zdjęć w specjalnej aplikacji na fanpage`u Lenovo Polska. Warsztaty fotograficzne to nie koniec. Główny finalista konkursu otrzyma też nagrodę pieniężną.