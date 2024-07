Z ostatniej chwili! Nie żyje lider zespołu Linkin Park, Chester Bennington. Jak podaje TMZ.com, a zaraz za nim m.in. billboard.com, 41-letni muzyk popełnił samobójstwo. Muzyk powiesił się w swoim domu w Palos Verdes Estates in Los Angeles. Został znaleziony o godzinie 9. czasu lokalnego. Informację o śmierci potwierdził Mike Shinoda, przyjaciel z zespołu:

Szokujące i łamiące serce, ale to prawda - napisał na Twitterze.

Chester Bennington nie żyje!

Na razie nie wiadomo, co skłoniła go do takiego kroku. Jakiś czas temu dość głośno było o uzależnieniu Chestera od alkoholu i narkotyków.

Chester popełnił samobójstwo w dniu urodzin swojego przyjaciela, Chrisa Cornella, który odebrał sobie życie 18 maja tego roku.

Chester Bennington urodził się w 1976 roku w Phoenix w Arizonie. Jako 14-latek założył zespoł Grey Daze. W 1999 roku dołączył do grupy Linkin Park. To z tą grupą świecił triumfy na całym świecie. Sprzedali około 70 milionów płyt, zdobyli dwie nagrody Grammy. W Polsce wielkimi hitami były numery "Numb/Encore", "In The End", "Numb" czy "Burn It Down".

Chester osierocił szóstkę dzieci. W 1996 roku na świat przyszedł syn artysty, Jaime. W 2006 roku adoptował Isaiaha. W 2002 roku został ojcem Dravena. W 2006 roku urodził mu się syn Tyler, zaś w listopadzie 2011 roku - bliźniaczki - Lily i Lila.

Oficjalne przyczyny śmierci Chestera Benningtona

Wokalista Linkin Park powiesił się na drzwiach od sypialni. Został znaleziony martwy w swoim domu w Palo Verdes Estates w czwartek - powiedział rzecznik koronera sądowego z Los Angeles.

Chester Bennington miał 41 lat.

Na razie nie wiadomo, co skłoniła Chestera do takiego kroku.

Linkin Park cieszył się w Polsce ogromną popularnością!