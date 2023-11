Nie tylko rodzina Lewandowskich już niedługo się powiększy. Borys Szyc również pochwalił się, że wraz ze swoją narzeczoną spodziewają się dziecka. Będzie to ich pierwsze wspólne maleństwo. Do tej pory wychowywali dzieci ze swoich poprzednich związków.

Borys Szyc ogłosił tę radosną nowinę na Instagramie. Przy okazji pokazał najnowsze zdjęcia, na których Justyna Nagłowska pokazuje już sporych rozmiarów brzuszek.

Trudno opisać to szczęście. Nasza rodzina się powiększy. New kid on the block!!!❤️❤️❤️ kochany nadbagaż:))) - napisał podekscytowany Borys Szyc.