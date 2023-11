To już pewne! Potwierdziło się to, o czym informowaliśmy ponad 2 tygodnie temu. Ola Jordan jest w ciąży! Jurorka "Tańca z gwiazdami" potwierdziła to w długim i pięknym wpisie na Instagramie. Poinformowała też, że materiał o jej ciąży ukaże się w jednym z magazynów i pokazała zdjęcie.

Zobaczcie, co napisała Ola. To naprawdę urocze!

Ola Jordan potwierdza ciążę

Pierwsze pogłoski o ciąży Oli Jordan pojawiły się zaraz po informacji, że nie zobaczymy jej na fotelu jurora popularnego show Polsatu. Teraz oficjalnie wiemy jaki jest tego powód. Co napisała o ciąży?

Tak naprawdę nie mogę uwierzyć, że to piszę, ale jestem szczęśliwa mogąc przekazać, że wraz z Jamesem spodziewamy się dziecka. Oboje jesteśmy bardzo podekscytowani, że w naszej rodzinie pojawi się maleństwo - napisała Ola Jordan na Instagramie.

Dużą część napisanego po angielsku wpisu poświęca swojemu mężowi, Jamesowi.

Mamy dużo miłości, by się nią dzielić i wiem, że James będzie najlepszym z tatusiów. To tak naprawdę delikatny facet i już rozmawia z naszym maleństwem każdego dnia przy moim brzuchu. Jestem z Jamesem przez ponad pół mojego życia i zawsze twierdziłam, że nie mogłabym kochać nikogo tak mocno jak jego... Ale teraz będę mogła, choć w zupełnie inny sposób. Nie mogę się doczekać, by spotkać maluszka, który we mnie rośnie i dać mu całą miłość, jaką tylko mogę.

Ola Jordan zapowiedziała też, że materiał o tym, jak oboje czują się na myśl o rodzicielstwie pojawi się w poniedziałek w Hello Magazine.

Do posta załącza fotkę z pisma, na którym widać parę i ich dziecko na zdjęciu USG:

Ciągle nie mogę uwierzyć, że będę miała dziecko. Kocham was wszystkich - pisze.

Na koniec dodaje, że zajście w ciążę nie było dla nich łatwe.

To była długa i emocjonalna podróż, ale jesteśmy szczęściarzami. Moje serce jest teraz z tymi parami, które ciągle próbują dojść do tego magicznego momentu.

O kłopotach z zajściem w ciążę Oli i jej męża Jamesa media informowały już dawno. Para tancerzy jest popularna na Wyspach, gdyż występowali razem w tamtejszej edycji "Tańca z gwiazdami".

Ola wraz z mężem udzielili w lutym tego roku bardzo szczerego wywiadu magazynowi Hello, w którym zdradzili, z jakimi problemami się borykają. Jurorka "Tańca z gwiazdami" bezskutecznie próbowała zajść w ciążę od dwóch lat.

Chciałabym być mamą z całego serca. Myślałam, że to się samo stanie, naturalnie. James też jest już zdesperowany, by mieć dziecko. Marzę o tym. To jedyny prezent, jaki chciałabym mu dać - mówiła wówczas Ola Jordan.

Tancerka zdradziła także, że całą nadzieję oboje pokładali w metodzie in vitro. Na szczęście się udało! Oli i Jamesowi gratulujemy!