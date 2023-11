Kiedy Jan i Sylwia zostaną rodzicami? Wygląda na to, że nastąpi to już za kilka tygodni!

Co tam u Was słychać? My już nie możemy się doczekać naszego pierwszego spotkania ???? to będzie najpiękniejsze rozpoczęcie nowego roku! Lepszego nie mogłam sobie wymarzyć ❣️ - napisała ostatnio Przybysz w sieci.