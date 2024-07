Program "Azja Express" od samego początku zapowiadał się na wielki hit stacji TVN. I chociaż show z udziałem gwiazd wywołało sporą falę krytyki, to okazało się, że widzowie je pokochali. Party.pl postanowiło zapytać Leszka Stanka, który w programie występuje razem z Izą Miko, co sądzi o innych gwiazdach, walczących o zwycięstwo w "Azja Express". Co powiedział nam o Hannie Lis, Łukaszu Jemiole i Agnieszce Włodarczyk i Marii Konarowskiej?

Hania z Łukaszem też świetny team. Łukasz bardzo mnie zaskoczył, bo ja Łukasza znam z salonów warszawskich itd. - mówi Leszek Stanek. - Włodara z Marią: dwie ładne dziewczyny pamiętam na początku zastanawiały się, kiedy będą kładły odżywkę na włosy i czy hybrydy wytrzymają im do samego końca. A później to co dziewczyny robiły, po prostu mega szacun - dodaje.

Co jeszcze Leszek Stanek powiedział przed naszą kamerą? Co sądzi o Renacie Kaczoruk, której zachowanie nie przypadło do gustu internautom? Posłuchajcie sami!

