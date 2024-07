Leonardo DiCaprio pokazał środkowy palec na Oscarach! Aktor, który w miniony weekend zdobył swoją pierwszą nagrodę od Akademii Filmowej, podczas przemowy na scenie w dość niefortunny sposób trzymał statuetkę.

I chociaż wszyscy skupili się tym, że Leo dopiero teraz, po 22 latach od pierwszej nominacji zdobył Oscara, to internauci szybko zareagowali na środkowy palec aktora ;). W sieci oczywiście pojawiło się wiele zabawnych komentarzy. Fani aktora sugerują, że środkowy palec skierowany był m.in. do członków Akademii. Fani aktora pisali: "To dla Akademii za te wszystkie lata czekania". Po każdej nominacji dla Leo sieć zalewała fala nowych memów z udziałem aktora.

Myślicie, że Leonardo DiCaprio specjalnie pokazał środkowy palec podczas Oscarowej gali?

Leonardo DiCaprio pokazał środkowy palce na Oscarach.

Aktor zrobił to specjalnie?