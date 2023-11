1 z 5

W sobotę dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Agnieszki Kotulanki. Aktorka zmarła 20 lutego, miała 61 lat. W latach 1997 do 2013 roku grała w serialu "Klan", gdzie wcielała się w postać Krystyny Lubicz. Kotulanka od lat zmagała się z chorobą alkoholową. O śmierci aktorki poinformowała jej rodzina, zamieszczając nekrolog w internecie. Pogrzeb aktorki odbędzie się 27 lutego w Legionowie. Aktorzy znani z serialu "Klan", którzy przez lata grali z Kotulanką w ciepłych słowach wspominają aktorkę. Co o niej mówią? Znajdziecie ich wypowiedzi na kolejnych slajdach!

