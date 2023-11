1 z 6

W dniu 20 lutego zmarła Agnieszka Kotulanka, aktorka teatralna, filmowa i serialowa, znana najbardziej z roli w serialu "Klan". Pogrzeb aktorki odbędzie się 27 lutego w Legionowie. O śmierci aktorki poinformowały jej dzieci - Katarzyna i Michał. Nie jest tajemnicą, że aktorka od lat zmagała się z alkoholizmem. To właśnie z powodu problemów z alkoholem, aktorka straciła rolę w serialu "Klan". W 2014 roku Krystyna Lubisz, bohaterka Kotulanki, została przez producentów „Klanu” uśmiercona. Dlaczego? Aktorka często nie stawiała się na planie zdjęciowym, przez co opóźniała realizację zdjęć do serialu. Mówiło się, że aktorka ma problemy osobiste i od nikogo nie odbiera telefonów. Po zakończeniu pracy na planie "Klanu", aktorka zniknęła z show-biznesu. Co na temat jej problemów z alkoholem mówili inni aktorzy?

