W tym okresie również Ilona Łepkowska pozytywnie wypowiadała się o Agnieszce Kotulance i zapewniała, że spróbuje dla niej znaleźć rolę!

– Jak tylko będę miała taką możliwość, to spróbuję coś dla niej znaleźć. Taki powrót byłby budującym przykładem dla innych, którzy borykają się z podobnym problemem. Pokazałaby, że można wyjść z nałogu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Na pewno, ktoś z naszego środowiska wyciągnie do Agnieszki pomocną dłoń, by mogła wrócić do zawodu, odbudować swoja pozycję i poczucie własnej wartości – powiedziała „Dobremu Tygodniu” Łepkowska w innym wywiadzie.