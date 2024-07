Moda lat 50. powraca! Podkreślona talia, poszerzone biodra i biust. Wizerunek kobiety z lat 50. minionego wieku jest znów na topie i w pewien sposób szokuje jak 60. lat temu. Wówczas pełne kształty były czymś zupełnie nowym. Ludzie przywykli do smukłej sylwetki lansowanej w latach 40. Podobnie i my teraz. Po modzie na ultraszczupłą sylwetkę pozbawioną kształtów przyszedł czas, by podkreślać kobiece atrybuty.

Krokiem wielkich krawców, którzy na tegorocznych wybiegach lansowali taką modę poszedł Topshop. Wzorem słynnej kolekcji New Look Christiana Diora każda z zaprezentowanych rzeczy ma mocno podkreśloną talię, wydekoltowaną górę i rozkloszowany dół. Kolekcję unowocześniają bardzo wysokie szpilki i noszone do nich skarpetki. Wszystko utrzymane jest w słodkich landrynkowych kolorach, co na myśl przywodzi styl amerykańskich dziewcząt spotykających się w charakterystycznych dla tego okresu jadłodajniach.

