Ostatnio pojawiły się sugestie Lara Gessler, że za bardzo eksponuje swoją seksualność. Lara jednak twierdzi, że sytuacja, która wydarzyła się podczas programu „Ameryka Express” to był tylko jeden odcinek programu, kiedy zmieniono im operatora. Wtedy internauci pisali, że przesadziła z negliżem. Niedawno Lara poszła o krok dalej. Lara Gessler rzuciła do sieci swoje nagie zdjęcie z Sycylii i znowu wybuchła sensacja, nawet wśród jej fanów.

Dlaczego to zrobiła? Jej odpowiedź zaskakuje!

Po prostu uznałam je za piękne. Nie chodzi o to, że ja byłam na nim piękna, tylko emocje z nim związane. Ludzie oczywiście skupili się na samej nagości, która od setek lat jest częścią naszej kultury i występuje na wielu dziełach sztuki, obrazach, rzeźbach. To było zdjęcie artystyczne. Dziś na każdym kroku widzimy plastikowe ciała i rozkraczone dziewczyny z lizakiem w ustach wyskakujące z billboardów. Czy one są mniej wulgarne tylko dlatego, że mają majtki? - powiedziała magazynowi "Flesz" Lara.