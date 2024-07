Lara Gessler zagrozi pozycji swojej mamy - Magdy Gessler? Córka słynnej restauratorki i gwiazdy telewizji jest coraz popularniejsza. A do tego nie brakuje jej ambicji i pomysłów. Niedawno na rynku pojawiła się jej pierwsza książka pt. "Słodki zielnik Lary". Czy to oznacza, że Lara już wkrótce zajmie miejsce w swojej mamy w show-biznesie? Raczej się na to nie zanosi...

Reklama

Polecamy: Zioła w domu: dlaczego warto je uprawiać?

Jesteśmy zupełnie inne. Robimy zupełnie inne rzeczy. Ona lubi telewizję, ja nie lubię. Ja lubię pisać. Każda ma swoją część - zdradziła Lara Gessler przed kamerą Party.pl.

Co jeszcze powiedziała? Obejrzyjcie wideo!

Zobacz także

Zobacz też: Czy Lara Gessler sama przygotuje jedzenie na swój ślub? "Tort zrobię ja albo mój tata", a co z resztą?

Lara Gessler coraz silniej zaznacza swoją obecność w show-biznesie.

ONS

Reklama

Czy przebije popularnością swoją matkę Magdę Gessler?