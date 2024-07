Lara Gessler od kilku miesięcy prowadzi bloga Localove, którego założyła ze swoją przyjaciółką Patrycją. Dziewczyny jeżdżą po Polsce odwiedzając miejsca interesujące kulinarnie i nie tylko. Nowy projekt córki Magdy Gessler cieszy się dużą popularnością. Zapytaliśmy więc Larę czy przynosi jej już korzyści finansowe:

Pieniądze nie są moim wyznacznikiem życia. Chcę żyć miło i chcę robić to co lubię. I to jest chyba najważniejsze. Ja nie robię nic, co mogłoby przynosić dużo pieniędzy. Na pewno gastronomia nie przynosi dużych pieniędzy.