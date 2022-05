Lara Gessler zdradziła płeć drugiego dziecka! Będzie syn czy córka? 

Lara Gessler w dość zaskakujący sposób zdradziła, jakiej płci będzie jej dziecko! Córka gwiazdy TVN urodzi syna czy córkę? Teraz wszystko stało się jasne! Przyszła mama przypomniała zabawę, a właściwie dziecięcą wróżbę "kogucik czy kurka", a internauci, którzy doskonale ją znają, ruszyli z gratulacjami! Lara Gessler urodzi córkę! Lara Gessler już jesienią po raz pierwszy zostanie mamą. Teraz córka gwiazdy TVN szykuje się do narodzin dziecka i chętnie pokazuje, jak rośnie jej ciążowy brzuszek. Ostatnio mogliśmy zobaczyć odważną sesję przyszłej mamy, która pozowała nago na pustych ulicach Warszawy. Pod jednym ze zdjęć Magda Gessler sugerowała, że jej córka urodzi dziewczynkę. Teraz Lara Gessler to potwierdziła! Na profilu Lary Gessler pojawiło się zdjęcie na którym trzyma... końcówkę trawy - przyszła mama przypomniała tym samym wróżbę "kogucik czy kurka". Kogucik czy kurka? 🤰🏼🐓🐣🤱🏼🐓🐣🤰🏼🐓#genderreveal #mumtobe #kogucikczykurka #rodzew2020- napisała Lara Gessler. Pamiętacie tę dziecięcą wróżbę sprzed lat? Zerwane w odpowiedni sposób źdźbło trawy pokazywało kogucika, albo kurkę. Internauci, którzy znają zabawę ruszyli z gratulacjami. Zerwane źdźbło pokazuje kurkę, są więc pewni, że Lara Gessler i Piotr Szeląg czekają na narodziny córki! - Kurka 🍀👏👍💖 jak nic i z lokami po babci Madzi - Będzie dziewczynka😍 - Jasne,że kurka❤️ - Super! 🐣🍾🥂✨Uwielbiam tą pokoleniową kobiecą moc w wykonaniu Twoim i Twojej wspaniałej mamy @magdagessler_official ♥️♥️♥️ A teraz kolejna mała kobietka do Was dołączy ☺️- komentują fani. Lara Gessler podziękowała za gratulacje w relacji na...