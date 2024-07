3 z 6

Nasz piłkarski reprezentant Kamil Grosicki słynie z poczucia humoru. Choć od dawna przebywa za granicą, jak widać, jest bardzo przywiązany do polskich tradycji :) Choćby nawet oznaczały one zalane mieszkanie...

Chciałem zaskoczyć @mkkaczorowski80 i @parada88 ale to oni mnie zaskoczyli ???????????? Grosik-Szwagierki 0:1 ???? A post shared by ⚽️TurboGrosik⚽️ (@kamilgrosicki10) on Apr 17, 2017 at 3:26am PDT

Nie nawidzę przegrywać -???? 1:1 @mkkaczorowski80 @parada88 A post shared by ⚽️TurboGrosik⚽️ (@kamilgrosicki10) on Apr 17, 2017 at 3:27am PDT