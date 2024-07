Lady Gaga wzięła gościnny udział w amerykańskiej edycji dobrze znanego w Polsce programu "You Can Dance". Artystce bardzo podobało się jurorowanie w show. Nie kryła także wzruszenia, choć wzruszenie to mało powiedziane. Autorka hitu "Born This Way" po prostu się popłakała!

Reklama

Nie martwcie się, nie stało się nic strasznego. Do łez jak grochy doprowadziła ją pewna para. Gadze tak bardzo podobał się występ, że nie mogła się opanować.



Jestem z Ciebie naprawdę dumna! - powiedziała Lady Gaga do uczestnika. Jest tak wiele rzeczy, które robiłam w młodości... do których chciałabym wrócić. I to wszystko wróciło, gdy zatańczyłeś. Jesteś niesamowity!

Obejrzyjcie ten wzruszający filmik!

Reklama

pijavka