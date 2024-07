Do tej pory Jarosław Kuźniar był kojarzony jedynie z polityką, tak więc jego wizerunek był uzależniony od wykonywanej pracy. Okazuje się jednak, że żeby prowadzić takie show jak X-Factor trzeba trochę poluźnić krawat. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Fakt", producenci muzycznego show chcą, by prowadzący zmienił swój styl na bardziej luźny. Według nich Kuźniar nie może stać przed kamerami w nudnych ciuchach. Luźne ubrania i modne dodatki stałyby się dla widza o wiele bardziej interesujące.

Podobno także rodzaj "sztywnych" ubrań wpływa na jego "sztywność" na ekranie. Twórcy programu mają nadzieję, że jak Kuźniar wskoczy w luźne ubranka, od razu nabierze dystansu do show. Sam zainteresowany nie jest zbytnio zadowolony z takiej zmiany. Twierdzi, ze zaszkodzi to jego wizerunkowi. W sumie nic dziwnego - polityka to jego żywioł, a im bardziej będzie się wygłupiał w głównym paśmie TVN, tym bardziej niepoważnie będą go traktować jego rozmówcy w TVN24.