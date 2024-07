Do salonów Time Trend trafiła limitowana kolekcja zegarków Guess, z której cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na ośrodek pomocy dzieciom – Cidade Dos Meninos w Brazylii.

Od 2007 roku, firma Sequel AG - producent zegarków Guess, czynnie wspiera wiele inicjatyw charytatywnych na całym świecie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, przez ostatnie 4 lata Sequel pozyskał ponad 4 mln $, które zostały przeznaczone m.in. na budowę nowych szkół w Wietnamie czy Bezpiecznych Domów w Etiopii. W 2010 roku firma postanowiła podjąć inicjatywę wsparcia ośrodka pomocy dzieciom i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat w miejscowości Sao Vincente De Paulo w Brazylii. Głównym celem ośrodka o nazwie Cidade Dos Meninos jest zapewnienie zintegrowanej edukacji podopiecznym w sferze kultury, religii oraz przyuczenia do zawodu. Ośrodek pełni funkcję nie tylko szkoły, ale również drugiego domu chroniącego podopiecznych przed wpływem różnych grup dewiacyjnych, z których okolica wręcz słynie.

Tuż przed świętami, do inicjatywy wsparcia Cidade Dos Meninos przyłącza się firma ZIBI – wyłączny dystrybutor zegarków Guess w Polsce. Do sieci sklepów Time Trend – trafiła specjalna, limitowana kolekcja zegarków GUESS zaprojektowana specjalnie w celu pozyskania środków pieniężnych na ośrodek w Brazylii. Cały dochód ze sprzedaży zegarków o symbolu GUESS W75063L1 zostanie przekazany na konto ośrodka Cidade Dos Meninos.

Cena zegarka to 509 zł.

Złote cacuszko od Guessa bardzo przypadło nam do gustu. A zakup zegarka, który wspomoże dzieci całkowicie nas usprawiedliwia. :)

