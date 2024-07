Nie da się ukryć, że odcinek show Kuby Wojewódzkiego z Agnieszką Szulim i Tomaszem Terlikowskim należał do najgłośniejszych i najczęściej komentowanych w ostatnich kilku sezonach. Konfrontacja dwóch odmiennych osobowości i poglądów okazała się mieszanką wybuchową, co docenili również widzowie. Przypomnijmy: Ile osób oglądało wyznania Szulim o masturbacji u Kuby? Pokonała Luxurię?

Sporo emocji wzbudził fragment programu, w którym Kuba zasugerował, że widział Agnieszkę kompletnie nagą. Rozmowa szybko jednak została ucięta wymianą żartów, a w sieci zawrzało. W najnowszym wywiadzie Szulim wyjaśnia, że Wojewódzki miał na myśl nagie zdjęcie, które zobaczył w jej telefonie. Dziennikarka nie ukrywa, że zastanawiała się, jak ich rozmowa zostanie odebrana przez widzów.



Po prostu Kuba kiedyś podejrzał zdjęcie, które miałam, a że spędzaliśmy ze sobą parę razy w tygodniu po dwie godziny, siedząc obok siebie w radiu, to można było zajrzeć, co słychać u sąsiada. Tym samym okazało się, że miałam jakieś swoje odważne zdjęcia w telefonie, zresztą nie ja jedyna, jak myślę. To była taka historia, bardziej żart. Oczywiście zastanawiałam się później, jak ten żart zostanie odebrany. Mam tego pecha, że zawsze wchodzę w to poczucie humoru Kuby i on mnie odciąga, a potem rodzą się pytania - tłumaczy w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Agnieszka.