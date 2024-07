Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie rodziny swojego hejtera! Dziennikarz opublikował na swoim profilu na Facebooku fotkę młodego chłopaka, który pozuje z rodziną i ostrzega go, że zamierza go "odwiedzić". Właśnie w taki sposób showman zareagował na ostry wpis internauty, pod jego wspólnym zdjęciem z Mamedem Khalidovem. Co napisał internauta?

Kuba Wojewódzki idzie na wojnę z hejterem

Okazuje się, że pod zdjęciem Kuby Wojewódzkiego, na którym pozuje on ze znanym sportowcem, pojawił się obraźliwy wpis zamieszczony przez jednego z internautów.

Żyd i ciapaty na jednym zdjęciu. Dziwne, że Khalidov się wtedy nie wysadził w powietrze - napisał młody chłopak.

Na tak ostry wpis już po chwili zareagował sam Kuba Wojewódzki. Gwiazdor TVN opublikował zdjęcie hejtera. Niestety, na fotografii młody chłopak nie pozuje sam - razem z nim jest jego rodzina, w tym starsza osoba, być może jego babcia.

Marcin ... na zdjęciu z rodziną, podpisał nasze foto z Mamedem - "Żyd i ciapaty na jednym zdjęciu".

Marcinie. Prawdziwy Polaku. Zapraszam Cię jutro do Studia Transcolor na ulicę Szeligiowską 48 o godzinie 13. Liczę, że powiesz nam to prosto w twarz...

W razie, Twojej nieobecności, my odwiedzimy Ciebie.

Ukłony

k.- napisał pod zdjęciem Wojewódzki.

Opublikowanie zdjęcia i wpis Kuby podzielił jego fanów. Jedni krytykowali go za pokazanie niewinnej rodziny, drudzy gratulowali pisząc wprost, że jest to jedyny skuteczny sposób na walkę z hejtem w sieci.

Ja wszystko rozumiem, stop hejterom i tak dalej, ale groźba i pokazywanie wizerunku niczego winnej rodziny? Wstyd jesteś nie lepszy, wrzuciłeś zdjęcie niczego winnej rodziny i jeszcze grozisz, pfffff, żenada !!!!! Brawo Kuba, najlepsza metoda na hejterów :) Trzeba gonić tych hejterów co myślą że w domciu przed kompem są niby kimś- komentowali fani.

Co ciekawe, post Kuby Wojewódzkiego skomentował także sam hejter! Internauta postanowił wytłumaczyć się z tak ostrych słów. Żałuje swojego wpisu?

Dzięki zaproszenie, ale jutro pracuję do 20, więc nie dam rady (na 90%) :) A co do "prawdziwej polskości" to w 1/8 jestem żydem tyle, że tego nie ukrywam, ani się o to nie spinam jak niektórzy. Ok, napiszę kilka zdań sprostowania/oświadczenia, żeby uciąć spekulacje dotyczące moich intencji itp. Użyłem ostrego sarkazmu, który odnosił się prześmiewczo ogólnie do relacji arabsko-żydowskich i obecnej sytuacji na świecie. Natomiast jeżeli słowo "ciapaty" uraziło Mameda. To przepraszam Mamed. Faktycznie było to chamskie. Mogłem użyć słowa "muzułmanin", zamiast slangu. Natomiast słowo "żyd", nie jest słowem obraźliwym. Dziwię się, że jako satyryk, który na codzień wyśmiewa bardzo wielu ludzi, pan W. reaguje takim oburzeniem - napisał pod zdjęciem swojej rodziny na profilu Kuby (pisownia oryginalna).

Co o tym sądzicie? Waszym zdaniem Kuba Wojewódzki przesadził pokazując zdjęcie rodziny hejtera?

