Kuba Wojewódzki nie ma łatwej relacji z tabloidami. Showman jest mocno wyczulony na punkcie swojej prywatności, a wszelkie sytuacje, które ją naruszają, przyjmuje ze sporym poirytowaniem. Dziennikarz niedawno zapowiedział otwartą wojnę przeciwko naczelnej dwutygodnika "Show", który opublikował jego zdjęcia z wakacji. Przypomnijmy: Wojewódzki wściekł się na "Show". Chce zemścić się na naczelnej

Na publikację fotografii Kuby i jego dziewczyny odpoczywających na jednej z trójmiejskich plaż zdecydował się również "Super Express", który dodatkowo opatrzył je niezbyt pochlebnym nagłówkiem "Stary człowiek i morze". Okazuje się jednak, że to nie zdjęcia z ukochaną są najbardziej poszukiwane przez redaktora naczelnego tabloidu. Wojewódzki zdradza w "Polityce", że Sławomir Jastrzębowski próbuje go zdemaskować jako geja i zdjęć, które to udowadniają, oczekuje od swoich paparazzi najbardziej. Nie trzeba chyba dodawać, że obiecuje za to ogromne pieniądze.

Redaktor Sławek postanowił zdemaskować mnie jako zatwardziałego geja w konspiracji. Obiecał sowite honorarium każdemu, kto zrobi mi zdjęcie w objęciach mężczyzny - zdradza showman.

Póki co, fotoreporterzy mogą pocieszyć się jedynie widokiem Kuby w objęciach ukochanej.

