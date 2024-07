Katy Perry pojawiła się na after party imprezy Brit Awards 2014. Bardzo spodobał nam się jej look ze złotym, koronkowym kompletem. Koronkowa spódnica midi z podwyższonym stanem i krótka bluzka z rozszerzanymi rękawami świetnie pasowały do fryzury, którą wybrała piosenkarka - w stylu nowoczesnej Kleopatry.

Reklama

Zobaczcie też inne wpadki gwiazd

Zagraniczne media znalazły jednak jeden szczegół, do którego można się "przyczepić". Katy, schylając się eksponowała fałdkę na brzuchu. To wpadka? Chyba tak, ale z drugiej strony, komu w ogóle nie marszczy się skóra na brzuchu? Chyba, że krótkie topy to trend jedynie dla bardzo wysportowanych i maksymalnie ujędrnionych kobiet... A Katy, choć bardzo smukła, wcale taka nie jest...

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć: