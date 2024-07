Marcin Tyszka lubi nosić fikuśne ubrania. Jego "landrynkowy" zestaw z jednego z pierwszych castingów do "Top Model. Zostań modelką" to już klasyk. Warto jednak docenić, że mimo modowych wpadek(?) fotograf odnajduje dystans do siebie i w zabawny sposób obchodzi się z krytyką speców od wyglądu.

Po raz kolejny Marcin udowodnił, że najważniejsze to czuć się dobrze z samym sobą. Juror "Top Model" na międzynarodowy turniej tańca Cin&Cin Polish Cup założył skórzaną kurtkę w łaty, która zestawiona z jeansami i t-shirtem wyglądała dość oryginalnie. Jako baczny obserwator, Marcin ocenił uczestniczki turnieju.

- W tym swiecie nic sie nie zmienia-dopinki, plastikowe tipsy i litry samoopalacza- kicz nad kiczem - ale bylo wesolo- najlepsza jest czesc tanczacych seniorow... - (zachowujemy pisownię oryginalną) napisał Marcin na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku.



Trzeba przyznać, że Marcin to naprawdę zabawny facet.

