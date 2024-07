W niedzielny wieczór na stadionie w Rio de Janeiro odbył się najbardziej oczekiwany mecz tego roku - finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zmierzyły się w nim reprezentacje Niemiec i Argentyny, które od początku turnieju stawiane były w roli faworytów. Spotkanie poprzedził efektowny występ Shakiry. Przypomnijmy: Shakira przebiła show Jennifer Lopez. Mamy wideo z jej występu w finale Mundialu

Mecz od samego początku toczył się w bardzo szybkim tempie, choć żadna z drużyn nie wypracowała sobie stuprocentowych okazji do strzelenia bramki. W pierwszej połowie gola strzelił wprawdzie Gonzalo Higuain, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego. Druga połowa również nie przyniosła rozstrzygnięcia i konieczna była dogrywka. W niej lepsi i skuteczniejsi okazali się Niemcy. W 113. minucie spotkania bramkę strzelił Mario Goetze i to nasi zachodni sąsiedzi wznieśli Puchar Świata i to już po raz czwarty w historii.

Komu kibicowaliście?

