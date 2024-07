1 z 1

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski wygrali pierwszą edycję "Azja Express" prowadzoną przez Agnieszkę Woźniak-Starak. W finałowym odcinku (Zobacz RELACJĘ z finałowego odcinka!) pokonali Agnieszkę Włodarczyk z jej przyjaciółką Marią oraz Izę Mikę z przyjacielem Leszkiem Stankiem. Michał i Ludwik od samego początku radzili sobie świetnie w programie i już wtedy można było przypuszczać, że to oni mają szansę wejść do ścisłego finału, po to by ostatecznie wygrać całe show!

Zbliżyliśmy się do siebie, co było też niesamowite na sam koniec programu. Podszedł do nas producent belgijski i powiedział, że pierwszy raz od 22 edycji które zrobił, tego programu, pierwszy raz widział ekipę ludzi, którzy zamiast sobie przeszkadzać i podkładać świnie, to sobie pomagają, tak się zjednoczyli i taką solidarność stworzyli. To było bardzo dziwne ponieważ zazwyczaj ten program w innych częściach świata polega na eliminacji przeciwników, a tutaj było tak, że my sobie pomagaliśmy - tak o programie mówił w rozmowie z Party.pl Michał Żurawski.

Trzeba przyznać, że w parze z Ludwikiem panowie radzili sobie naprawdę dobrze! Trudno ich nie lubić!

