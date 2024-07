Kiedy wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2016? Już dziś, w sobotę 5 marca, dowiemy się kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w Szwecji. Gdzie obejrzymy preselekcje? Od 21.25, w programie pierwszym TVP można śledzić występy 9 gwiazd zakwalifikowanych do preselekcji. Zapraszamy też na relację na żywo portalu Party.pl - znajdziecie tu nie tylko newsy, ale również reakcje artystów i najświeższe komentarze.

Z ostatniej chwili: Tuż przed rozpoczęciem preselekcji Edyta Górniak straciła przygotowaną na występ sukienkę!

Kto z Polski pojedzie na Eurowizję 2016?

Zanim jednak dowiemy się kto wygrał preselekcje. Mamy dla Was wyniki naszej sondy! Przez ostatnie dni oddano w niej grubo ponad 2 tysiące głosów. Najwięcej, bo aż 34 proc. z nich zdobył… Michał Szpak. Wokalista - jeden z laureatów X-Factora - wystąpi dziś wieczorem z propozycją “Color Of Your Life”. Czy rzeczywiście utwór spodoba się najbardziej widzom telewizyjnej jedynki?

W naszym rankingu Michała goni, wymieniana jako faworytka preselekcji Margaret. Zdobyła 33 proc. głosów użytkowników portalu Party.pl. Jej propozycja “Cool Me Down” zachwyciła już nie tylko fanów piosenkarki, ale i speców od Eurowizji w całej Europie.

Zagrozić może im numer trzy naszego głosowania. Wokalistka, który ma za sobą najlepszy polski występ w konkursie - czyli Edyta Górniak. Jej “Grateful” również wymieniany jest wśród polskich pewniaków na Eurowizję. Czy to on wygra? Edyta wydaje się być przed dzisiejszym występem w świetnym humorze! W naszej sondzie wokalistka zebrała 15 proc. głosów.

A jak poszło w naszej sondzie innym uczestnikom preselekcji?

