Księżna Kate pojawiła się ostatnio na uroczystości w Londynie, zorganizowanej przez Królewskie Stowarzyszenie Wędkarskie. Księżna, który swój zaokrąglony brzuszek ukryła pod płaszczem wyglądała, jak zwykle ładnie. Stonowane, jesienne kolory i talia z brzuszkiem zaznaczona cienkim paseczkiem to bardzo dobre rozwiązanie na wczesnowiosenne wyjścia.

Księżna Kate miała na sobie płaszcz (Hobbs 'Celeste' Coat), w kasztanowym odcieniu, który po raz pierwszy założyła w 2011 roku. Koszt płaszcza ze skórzanymi wstawkami to ok. 1800 złotych. Do tego wełniane rękawiczki z kokardkami przy nadgarstkach Cornelia James za ok. 250 zł i szpilki na umiarkowanie wysokim obcasie, od ulubionego projektanta - Brytyjczyka L.K. Bnetta, za ok. 2000 złotych.

Zobaczcie więcej zdjęć tej stylizacji księżnej Kate: