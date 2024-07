Wszyscy pamiętamy, kiedy Weronika Książkiewicz zaledwie po jednym odcinku zrezygnowała z występów w "Tańcu z Gwiazdami". Wówczas aktorka tłumaczyła się problemem z kolanem i ogólnym złym stanem zdrowia.

Niedawno w Dzień Dobry TVN przyznała, że przyczyną rezygnacji z programu był nowotwór kręgosłupa, który został na szczęście wcześnie wykryty i udało się go wyleczyć.

- Miałam nowotwór kręgosłupa - wyznała magazynowi "Na Żywo". - Doceniłam życie, doceniłam najprostsze czynności i to, że mogę je wykonać. Nigdy nie zapomnę ludzi, których spotkałam w szpitalu, wielu z nich nie miało tyle szczęścia, co ja - mówi.



Kilka tygoni później Weronika dowiedziała się, że jest w ciąży. I choć z ojcem dziecka jej nie wyszło, twierdzi, że synek Borys to najlepsza rzecz jaką mogła ją spotkać w życiu.

Podobno Weronika od jakiegoś czasu z kimś się spotyka. Mówi się, że jej wybrankiem jest aktor Andrzej Niemyt.

