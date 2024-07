Książka Leona Myszkowskiego!

TYLKO U NAS! Mamy okładkę pierwszej książki Leona Myszkowskiego - "Kuchnia Leona" (wyd. Edipresse Książki). Premiera - już 28 września. O czym jest książka syna Justyny Steczkowskiej? Nie tylko o gotowaniu, które jest wielką pasją Leona. Poza fajnymi i prostymi przepisami, 16-latek pisze m.in. o swoich innych pasjach, a także o przyjaźni! ;)

Leon Myszkowski od zawsze lubił gotować. Jakiś czas temu założył kulinarnego wideo bloga, na którym dzielił się swoimi najlepszymi przepisami. Szybko został doceniony przez telewizję - był gościem m.in. show "Hell's Kitchen". Nic więc dziwnego, że kolejnym krokiem w jego karierze jest książka! Znajdziemy w niej przepisy m.in. na łososia na parze, jajecznicę z kurkami, chłodnik z owocami czy spaghetti con aglio e peperoncino :)

Elo! Jestem Leon, ale to już wiecie ;) Nie Leonard, bo moje imię nie jest zdrobnieniem – po prostu Leon, jak Leon zawodowiec ;) Co lubię? To oczywiste – gotowanie, które jest moją zajawką od dziecka i z niego w ogóle wziął się pomysł na tę książkę. W kuchni wychodzi mi nieźle. „Kuchnia Leo” na YouTubie, którą prowadzę już dwa lata, ma trochę odsłon, więc pomyślałem, że warto zrobić coś bardziej trwałego niż zbiór postów w necie. Książka to jednak książka i sam wolę czytać na papierze niż na ekranie smartfona czy tabletu. - pisze Leon.