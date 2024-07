Reklama

Małgorzatę Rozenek śmiało można uznać za kobietę sukcesu. Znana prawniczka jest jurorką w popularnym programie "Bitwa o dom", została twarzą wielkiej kampanii reklamowej, a na antenę już niedługo wróci program, który przyniósł jej największą popularność - "Perfekcyjna Pani Domu". Przypomnijmy: Producent dużej reklamy z Rozenek zachwycony gwiazdą. Ujawnił szczegóły kampanii

Dziś Rozenek była jednym z gości Dzień Dobry TVN. Gwiazda opowiadała o przygotowaniach do świąt Wielkanocnych. Radziła wszystkim fankom, jak zaplanować pracę, by wypadły one jak najlepiej. Przypomniała również widzom, że niedługo ruszają castingi do nowego sezonu "Perfekcyjnej Pani Domu", za którym bardzo tęskni:

Ja lubię ten program, ta przerwa zrobiła mi dobrze, bo mam więcej czasu dla dzieci, ale zdążyłam się już stęsknić - mówiła Małgorzata

Opowiedziała również o pewnym incydencie, kiedy to do programu zgłosił się... ksiądz, z prośbą o nauczenie utrzymania porządku mieszkańców męskiej bursy. Jak na tę propozycję zareagowała gwiazda?

Ja bym podjęła to wyzwanie, bardzo podobał mi się pomysł. Ale to były problemy natury technicznej, zgody na wizerunek. Bardzo dużo osób zaangażowanych w to, nie zgłosiłyby się do programu. Ale ja się nie boję żadnych wyzwań - wyjaśniła

A mógłby to być jeden z najciekawszych odcinków. Czekacie na powrót programu?

Małgorzata Rozenek zachwyca w programie "Bitwa o dom"