Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka zastąpią Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela w programie "Taniec z gwiazdami". Nie wszystkim ten pomysł przypadł jednak do gustu. W sieci nie brakuje skrajnych komentarzy. Krzysztof Szczepaniak i jego taneczna partnerka wydali oświadczenie, w sieci zawrzało.

Reklama

Burza w sieci po oświadczeniu Krzysztofa Szczepaniaka ws. "Tańca z Gwiazdami"

To koniec przygody Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami". 18 kwietnia "królowa życia" zdecydowała się zrezygnować z dalszego udziału w programie z powodów zdrowotnych, co przekazała w specjalnym oświadczeniu. Produkcja show postanowiła przywrócić parę numer 3, która odpadła w ostatnim odcinku. Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka przyjęli propozycję i zaczęli przygotowania do niedzielnego występu. Na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" para wydała specjalne oświadczenie, w którym komentuje swój powrót do programu. Niestety, oświadczenie Szczepaniaka i Janickiej wywołało burzę na Instagramie. Pod postem wywołała się ostra dyskusja.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 31.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 5. Wojciech Olkusnik/East News

Decyzja o przywróceniu Krzysztofa Szczepaniaka i Sary Janickiej podzieliła fanów programu. Teraz, kiedy para wydała oświadczenie w komentarzach znów zawrzało. Ogromna część internautów cieszy się z ich powrotu:

Dacie radę!!! Ja wiem dacie radee! Trzymam mocno kciuki!!

Krzysztof, tak bardzo chciałeś zatańczyć sobie rumbę z Sarą...mówisz, i masz! będzie pięknie

Dajcie czadu. Bo siła powrotu jest Wielka wspierają ich fani.

Niestety, pojawiły się również krytyczne komentarze, a niektórzy internauci nie ukrywają, że nie cieszą się z powrotu Sary i Krzysztofa do programu "Taniec z gwiazdami".

Zobacz także

Ustawka!!!

Mam nadzieję, że w niedzielę odpadną

Nie macie honoru, bo jak widzowie głosowali żebyście opuścili program, a wy wracacie po co i tak odpadniecie może nie w niedzielę to następnym odcinku napisała jedna z internautek.

Będziecie kibicować Krzysztofowi Szczapaniakowi i Sarze Janickiej w "Tańcu z Gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Nie wszyscy przeżywają rezygnację Kaźmierskiej z "TzG": "Zawszę mogę na Ciebie liczyć"