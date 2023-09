Smutne wieści o stanie zdrowia syna Krawczyka. Rabiński wyznał całą prawdę

Po śmierci Krzysztofa Krawczyka , który niespodziewanie zmarł w wieku 74 lat, w mediach rozpętał się konflikt między Andrzejem Kosmalą, menadżerem gwiazdora, i Marianem Lichtmanem. Perkusista zespołu "Trubadurzy" informował, że Ewa Krawczyk nie poinformowała go o śmierci artysty, a na pogrzebie gwiazdora musiał pomagać Krzysztofowi Igorowi Krawczykowi, który miał być bojkotowany . Kim jest jedyny syn Krzysztofa Krawczyka? Wiedzieliście, że ma talent wokalny! Syn Krzysztofa Krawczyka odziedziczył talent po ojcu? Fani artysty są pod wrażeniem jego głosu Junior czyli Krzysztof Igor Krawczyk jest jedynym synem artysty z jego małżeństwa z Haliną Żytkowiak. Para rozwiodła się w 1985 roku, a chłopiec ciężko to przeżył. Relacja Juniora z ojcem nie należała do łatwych, o czym mówił sam artysta: Oczywiście, że kocham - przecież to moje jedyne dziecko - i widuję się z nim wtedy, kiedy on na to pozwala. To dorosły mężczyzna, ma 30 lat. Ale ciągle chyba ma jeszcze żal o to, że rozstałem się z jego matką - mówił Krzysztof Krawczyk w wywiadzie dla Vivy! Teraz okazuje się, że syn Krzysztofa Krawczyka ma wielki talent wokalny i niejednokrotnie pojawiał się na scenie. W sieci można zobaczyć występy Juniora, a Internauci nie mają wątpliości, że powinien śpiewać zawodowo: Panie Krzysztofie, po prostu, proszę śpiewać, talent ogromny, niewymuszony przekaz, nienaganna prezencja i naturalna choreografia! Profesjonalnie, tak bardzo szczerze. Przepiękny, subtelny śpiew z tą lekkością, którą mają jedynie utalentowani wokaliści Krzysztofie dlaczego nie śpiewasz ,masz piękny głos. Świetnie śpiewa chłopak powinien się rozwijać ,może teraz da radę Występ syna Krzysztofa Krawczyka możecie obejrzeć tutaj! Zobacz...