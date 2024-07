Okazuje się, że w związku perfekcyjnej pary, czyli Radka Majdana i Małgorzaty Rozenek dochodzi do pierwszych spięć. Według relacji "Show" zaczęło się od odebrania piłkarzowi prawa jazdy za przekroczenie ilości zdobytych punktów, co podobno nie spodobało się gwieździe TVN. Rozenek znana jest z dokładności i sama nie wyobraża sobie, aby mogło przytrafić jej się coś podobnego. Być może Radek dostał od ukochanej sporą reprymendę. To jednak nie jedyna komplikacja w relacji ukochanych. Zobacz: Majdan kpi sobie z prawa z miłości dla Rozenek

"Show" informuje, że para planowała udać się na romantyczne wakacje z dziećmi. Urlop pokrzyżował grafik Rozenek, w którym zdjęcia do "Bitwy o dom" zostały przesunięte na niedogodny dla Radka termin, co stawia ją przed niewygodnym wyborem - miłość czy praca? Do tego dochodzi promocja poradnika Małgorzaty w kolejnych miastach Polski.

Ze względu na nieplanowane opóźnienia, pod znakiem zapytania stoi także ich przeprowadzka. Dwutygodnik donosi, że Małgorzata nie zamierza na razie przeprowadzać się do "groty miłości" Radka ze względu na szkołę dzieci. Zmiana miejsca zamieszkania wiązałaby się z przeniesieniem papierów do innej placówki. Zobacz: Rozenek przeprowadza się do Majdana. Zmieni w domu...

Mamy nadzieję, że taki kryzys to tylko kolejne potwierdzenie zasady - kto się czubi, ten się lubi.

