Krystyna Janda opublikowała wzruszający post na swoim Facebooku dotyczący Anny Przybylskiej. Zmarła w 2014 roku aktorka przyśniła się Jandzie. To skłoniło gwiazdę do refleksji:

5. października miną dokładnie dwa lata od śmierci Anny Przybylskiej. Aktorka zmarła na raka trzustki. Fani jednak wciąż o niej pamiętają. Pod statusem Jandy pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Taka piękna, taka młoda, tak utalentowana matka trójki dzieci-wciąż myślę jakie to niesprawiedliwe……

a wciaz nie moge w to uwierzyc... Caly czas mysle o jej energii, jej milosci fo rodziny, jej wspanialej radosci do zycia, ktora sie czulo.

To dowód na to że śmierć nie wybiera. Po prostu jest. A nam trudno się z tym pogodzić. Odejście Ani Przybylskiej zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a to przecież nieznajoma. Często wracam do niej myślami

Mówi się, że jak się przyśni ktoś zmarły, to znaczy, że potrzebuję aby się za niego pomodlić. - piszą fani.