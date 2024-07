Joanna Krupa słynie z miłości do zwierząt i… łamanej polszczyzny. Dżołana pojawiła się w programie „Top Model” i zaledwie kilka odcinków wystarczyło, żeby widzowie pokochali modelkę. Przewodnicząca jury w uroczy sposób łączy język polski z językiem angielskim, dzięki czemu jej powiedzonka są jednym z najciekawszych punktów programu. „Twoje oczy są takie hypnotizing” to jedna z najsłynniejszych wypowiedzi Joanny Krupy.

Według doniesień „Super Expressu” w drugiej edycji show takich wypowiedzi jest coraz mniej, a to raczej nie spodobało się producentowi „Top Model”…

- Straciła swój urok. Joanna już za dobrze mówi po polsku, minęło trochę czasu i jej polszczyzna nie jest już tak charakterystyczna jak przy pierwszej edycji- stwierdził Rinke Rooyens.

Zgadzacie się z opinią Rooyensa? Czy Joanna Krupa rzeczywiście straciła swój urok?

