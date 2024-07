Reklama

O takich rewelacjach opowiedziała ostatnio Cherie Blair, żona byłego ministra Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira, która niejdnokrotnie była gościem Elżbiety II. "Królowa sprząta po uroczystych posiłkach razem z innymi członkami rodziny królewskiej. Gdy zobaczyłam to po raz pierwszy byłam zaskoczona, nie mogłam przyzwyczaić się do tak krępującej sytuacji. Chciałam pomóc królowej, ale ona odmówiła".Ale eksperci tłumaczą, że niecodzienne zachowanie królowej wynika z tradycji. "Zawsze wtedy, gdy Elżbieta II przyjmuje gości w swojej posiadłości w Balmoral, zmywa naczynia po uroczystym posiłku. Ludziom spoza środowiska królowej wydaje się to dziwne, ale taki jest obyczaj", powiedział przyjaciel rodziny.

To nie jedyna osobliwość w kręgu rodziny królewskiej. Cherie Blair opowiada także, że tradycją podczas wypoczynku w Balmoral jest przygotowywanie przez księcia Philipa barbecue. Podobno przyrządza je doskonale i chętnie dzieli się swoim przepisem.

Dobrze wiedzieć, że nawet królowa mocno stąpa po ziemi i nie boi się pobrudzić rąk.

