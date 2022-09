Brytyjczycy żegnają Elżbietę II. Tłumy przed pałacem opłakują królową

Operacja "London Bridge", w razie śmierci królowej Elżbiety II, została przećwiczona przez brytyjskich ministrów - alarmują media na całym świecie! Co takiego się wydarzyło? Otóż królowa odwołała nagle jedną z oficjalnych wizyt - nie wzięła udziału w uroczystości z okazji ustanowienia orderu św. Michała i św. Jerzego. Pałac Buckingham wydał w tej sprawie oświadczenie, informując, że monarchini nie czuje się najlepiej. Królowa czuje się dziś źle, dlatego zdecydowała, że nie pojawi się na porannym nabożeństwie w katedrze św. Pawła. Reprezentować ją będą książę Kent i Wielki Mistrz Zakonu - napisano. W oświadczeniu użyto sformułowania "under the weather", które nie wskazuje na żadne poważniejsze dolegliwości i przyczyny nieobecności Królowej Elżbiety (92) podczas tego wydarzenia. Brytyjczycy i tak jednak martwią się każdą tego typu informacją. Ich władczyni rzadko kiedy bowiem odwołuje oficjalne spotkania. Oliwy do ognia dodała wieść, że ministrowie przećwiczyli, do tej pory tajny, plan "London Bridge", który powstał już jakiś czas temu w przypadku śmierci monarchini. Wyciekł w 2017 roku - wówczas cały świat dowiedział się, jak wygląda procedura związana z odejściem królowej Elżbiety i co czeka wówczas Wielka Brytanię. Poznajcie szczegóły! Zobacz: Tysiące żołnierzy, parada ulicami Londynu... Tak wyglądały obchody 92. urodzin Elżbiety II Królowa Elżbieta umiera - co robi Wielka Brytania? Szczegóły operacji "London Bridge" Pałac Buckingham ma gotowy plan, dopracowany w każdym szczególe, na śmierć królowej Elżbiety. "The Guardian" pisze, że pierwszą osobą, która dowie się, że monarchini zmarła, będzie osobisty sekretarz królowej. Przekaże ją premierowi kraju za pomocą specjalnego kodu - a mianowicie słów: "Most London Bridge jest opuszczony". W przypadku śmierci...