Pierwsze zdjęcia z pogrzebu królowej Elżbiety II. Wśród żałobników dzieci królowej małżonki 

Król Karol III wygłosił pierwsze orędzie po przejęciu obowiązków po śmierci królowej Elżbiety II. We wzruszających słowa zwrócił się do ukochanej mamy: Niech lot aniołów poprowadzi cię na twój spoczynek. Słowa króla Karola III o Elżbiecie II wyciskają łzy. Orędzie króla Karola III. Poruszające słowa o królowej Elżbiecie II i księciu Filipie Królowa Elżbieta II nie żyje. Wielka Brytania pogrążyła się w żałobie. Królowa odeszła w otoczeniu członków rodziny w swojej posiadłości Balmoral w Szkocji. Serce monarchini przestało bić 8. września 2022 roku. Dzień później król Karol III wraz z królową małżonką Camillą wrócili do Londynu. O 19:00 czasu polskiego król Karol III wygłosił pierwsze orędzie do narodu , w którym zwrócił się do księcia Williama i księcia Harry'ego ale także księżnych Meghan i Kate. W szczególności jednak wspominał ukochaną matkę Elżbietę II, która zakończyła już swoją ziemską wędrówkę. W pewnej chwili zwrócił się wprost do Elżbiety II, dziękując jej za miłość i poświęcenie: Gdy rozpoczynasz swoją ostatnią wielką podróż, żeby dołączyć do mojego zmarłego taty, chcę powiedzieć ci tylko tyle: dziękuję. Niech lot aniołów poprowadzi cię na twój spoczynek. Dziękuję za twoją miłość, twoje poświęcenie dla naszej rodziny i rodziny narodów, którym służyłaś przez te wszystkie lata. Zobacz także: Król Karol III zabrał głos po śmierci Elżbiety II: "To moment największego smutku dla mnie" Królowa Elżbieta II zmarła 8. września 2022 roku, dokładnie rok i pięć miesięcy po śmierci ukochanego męża księcia Filipa. Ich wielka miłość trwała aż 73 lata, była pełna poświęceń i przetrwała wiele prób. Królowa Elżbieta II do końca swoich dni kochała męża, a brytyjskie media...