Meghan Markle zmieniła swoje plany. Zrobiła to by uszanować śmierć królowej Elżbiety II

Śmierć królowej Elżbiety II zasmuciła wszystkich, ale najtrudniejsze chwile z pewnością przechodzi teraz pogrążona w smutku rodzina królewska. Tuż po tym, jak Pałac Buckingham poinformował, że monarchini znalazła się pod opieką lekarzy jej bliscy ruszyli do rezydencji Balmoral. Wśród osób, które pojechały do królowej znalazł się książę Harry, który niestety nie zdążył dojechać na miejsce przed śmiercią ukochanej babci. Meghan Markle nie pojawiła się w Balmoral, ale teraz media informują, że żona Harry'ego podjęła ważną decyzję by uszanować śmierć monarchini.

Meghan Markle odwołała występ w rozrywkowym programie

Dokładnie 8 września, w czwartek, cały świat obiegła smutna informacja, że królowa Elżbieta II nie żyje. Monarchini zmarła w rezydencji w Balmoral, a w ostatnich chwilach towarzyszyli jej syn Karol i córka Anna. Niestety, jak chociaż reszta rodziny porzuciła wszystkie obowiązki i pilnie udała się do Balmoral, to m.in. William i Harry nie zdążyli przyjechać na miejsce przed śmiercią królowej. Księżna Kate i Meghan Markle nie pojechały pożegnać królowej, ale później "The Sun" donosił, że to król Karol III miał zabronić młodszemu synowi przyprowadzenia Meghan do rezydencji w Balmoral.

Charles powiedział Harry'emu, że Meghan nie powinna być w Balmoral w tak bardzo smutnym czasie. Wskazano mu, że Kate nie jedzie i że liczby naprawdę powinny ograniczać się do najbliższej rodziny. Charles bardzo, bardzo jasno powiedział, że Meghan nie byłaby mile widziana- zdradza źródło "The Sun".

Pomimo przykrych doniesień medialnych Meghan Markle zachowała klasę i podjęła ważną decyzję by uszanować śmieć królowej Elżbiety. Źródło "Page Six" informuje, że żona księcia Harry'ego odwołała swój występ w programie Jimmy'ego Fallona.

Joe Giddens/Press Association/East News

To jeszcze nie koniec- "Page Six" donosi, że Meghan Markle zdecydowała się przesunąć datę premiery nowego odcinka swojego podcastu. Według doniesień medialnych żona księcia Harry'ego zrobiła to właśnie ze względu na planowane uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II.

Joe Giddens/Press Association/East News

Warto przypomnieć, że przed śmiercią królowej Elżbiety II Meghan Markle i książę Harry brali udział w wydarzeniach charytatywnych w Niemczech, ale para przerwała swoją wizytę tuż po tym, jak okazało się, że stan królowej pogarsza się.

