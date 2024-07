Edyta Herbuś słynie ze swojego wyczucia mody. Jej stylizacje są zawsze przemyślane i zgodne z najnowszymi trendami. Podobnie jest z makijażem. Gwiazda zazwyczaj nie eksperymentuje i doskonale wie w czym dobrze wygląda.

1. Na oczyszczoną skórę twarzy nałóż balsam zmniejszający widoczność porów (Benefit, cena, ok. 155 zł). Dzięki niemu skóra stanie się gładsza i nie będzie się błyszczeć,

2. Pod oczy wklep rozświetlający korektor (Sephora, cena, ok. 57 zł),

3. Całą twarz pokryj delikatnym podkładem w kompakcie (Bourjois Silk Edition, cena, ok. 59 zł),

4. Rzęsy starannie pomaluj czarnym tuszem (Bourjois, cena, ok. 48 zł),

5. Na brwi nałóż delikatnie brązową kredkę (Pupa, cena, ok. 32 zł),

6. Usta pomaluj czerwoną szminką do ust (Catrice, cena, ok. 18 zł),

7. Na policzki nałóż puder rozświetlający (Dior, cena, ok. 225 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Edyty Herbuś: