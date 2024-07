To jedno z najgłośniejszych rozstań w tym roku. Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska nie są razem. Wystarczyło im do tego 8 miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego. Ten rozwód nie mógł nikogo nie zaskoczyć. Już teraz mówi się, że jego przyczyną było niedotrzymanie wierności. Jak w dzisiejszym, porannym programie "Dzień dobry TVN" powiedziała redaktor naczelna portalu Plejada.pl Ewa Wojciechowska, Krogulska już układa sobie życie od nowa.



- Byłam wczoraj na zakupach w Galerii Mokotów. Spotkałam Patrycję z Remigiuszem Kasztelnikiem. Całowali się, więc chyba nie pozostawia to wątpliwości że Patrycja ma już nowego chłopaka. - powiedziała.

Warto dodać, że z nowym partnerem Krogulskiej, wcześniej spotykała się Magda Mołek oraz siostra Mateusza- Matylda.

Jaki ten świat mały, nie uważacie?