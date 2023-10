Ania i Włodek z "Love Island" rozstali się. Tydzień temu uczestniczka 5. edycji potwierdziła, że ich związek to przeszłość, choć próbowali go "posklejać". Teraz Ania zaskoczyła zdjęciem bukietu róż, jaki pokazała w relacji na Instastory, a internauci zasypali ją pytaniami od kogo dostała kwiaty. Była partnerka Włodka zdradziła, że to nie jest bukiet od niego i wyjaśniła, kto obsypał ją kwiatami.

Ania z "Love Island" po rozdaniu z Włodkiem pozuje z bukietem róż

Związek Ani i Włodka, który rozpoczął się w 5. edycji "Love Island" to już przeszłość. Uczestniczka nie ukrywała, że kryzysowe sytuacje w ich relacji trwały od dawna, ale próbowali się dogadać, jednak przyszedł czas, kiedy zdecydowali, że to koniec. Ania powiedziała wprost: "próbowaliśmy, ale nie ma już co ratować" i tym samym zakończyła spekulacje na temat powrotu do Włodka.

Niedługo po tym wyznaniu Ania z "Love Island" pochwaliła się bukietem róż. Ta relacja na story wywołała niemałe poruszenie, a ona sama została zasypana wiadomościami. Teraz zdradza, od kogą są kwiaty...

Instagram / ania.fitness

Ania z "love Island" nie ukrywa, że to nie są kwiaty od Włodka, co więcej nie dostała ich też od innego mężczyzny, ale kupiła je sobie sama. Wygląda na to, że po rozstaniu Ania sama zamierza się rozpieszczać.

Dostałam dużo pytań odnośnie kwiatów, które wrzuciłam na relację. Otóż, słuchajcie nie są od Włodka i co najważniejsze nie są od żadnego innego mężczyzny. To są kwiaty, które kupiłam sobie sama. Od siebie dla siebie, bo postanowiłam każdego dnia robić sobie jakąś przyjemność i o siebie też warto zadbać, kupić sobie samej kwiaty, wyjść sobie samej na obiad, do kina, na spacer. Pamiętajcie, nie zawsze to musi być facet. - powiedziała Ania w relacji na Instastory.

Instagram / ania.fitness

Spodziewaliście się, że Ania i Włodek z "Love Island" ogłoszą rozstanie?

Instagram/ania_fitness

Instagram/ania_fitness