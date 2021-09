"Love Island 4": Arek żałuje, a Aleksandra już się pocieszyła?! "Byłaś testem"

Po ostatnim przeparowaniu w czwartej edycji "Love Island" emocje sięgnęły zenitu. Aleksandra raczej długo nie zostanie singielką. Co na to Arek?

Choć niektórzy z uczestników czwartej edycji "Love Island" byli pewni swoich par, ostatnie dni okazały się dla nich prawdziwym testem. Kiedy panowie udali się do Casa Amor, a do dziewczyn w pięknej willi dołączyli nowi przystojniacy, panujący na Wyspie Miłości porządek zamienił się w prawdziwy chaos. Szybko okazało się, że nie wszystkie relacje przetrwały wielką próbę, a w "Love Island" pojawiły się nowe pary, ale i pierwsze złamane serca. Po tym, jak Paulina wybrała Mateusza, Andrzej dosłownie się załamał, jednak wygląda na to, że Aleksandra szybko otarła łzy po Arku! Kiedy wzięła jego nową partnerkę na rozmowę, padły bardzo mocne słowa. Teraz chłopak żałuje wyboru?

"Love Island 4": Andrzej żałuje, że wybrał Laurę zamiast Aleksandry?!

To przeparowanie z pewnością przejdzie do historii "Love Island". Po tym jak Paulina i Arek oznajmili swoje nowe wybory, Andrzej i Aleksandra nie kryli smutku, rozczarowania i bólu, które malowały się na ich twarzach. Tym razem na Wyspie Miłości polało się wiele łez i nie wszyscy znieśli to najlepiej. Arek, który zerwał z Aleksandrą i wybrał Laurę w rozmowie z Pauliną powiedział zaskakujące słowa!

Nie wiem, czy dobrze zrobiłem - wyznał.

Czyżby chciał odkręcić swoją decyzję? Jak się okazuje, choć chłopak chciał porozmawiać ze swoją byłą partnerką, ta wcale nie miała na to ochoty. Za to postanowiła udać się na szczerą rozmowę ze swoją następczynią - Laurą. Uczestniczka opowiedziała jej o swojej historii z Arkiem i romantycznej randce, a także wbiła nowej dziewczynie drobną szpilkę....

Musisz wiedzieć, że jakby ja życzę ci wszystkiego dobrego i to nie jest twoja wina. Z mojej strony wrogości nie będzie, bo ja jestem rozczarowana tym, co się zadziało, bo padło bardzo dużo słów. Mocno chciałam wierzyć w to, że to jest szczere - zaczęła. - Ty po prostu byłaś testem, którego nie zdał - dodała.

Zobacz także: "Love Island": Zrozpaczony Andrzej podzielił fanów programu!

Kiedy Arek chciał wyjaśnić całą sytuację z Aleksandrą, dziewczyna już była pochłonięta rozmową z innym uczestnikiem - przystojnym Armando. Uczestniczka przyznała, że wybierając Arka popełniła błąd i najwyraźniej zamiast niego powinna postawić na Adriana, który z pewnością by jej nie skrzywdził! Choć z Casa Amor uczestnik wrócił w parze z Edytą, wygląda na to, że nowa uczestniczka nie zagości w Willi Miłości na długo, bo Adrian dał Aleksandrze zielone światło i stwierdził, że choć on nie może się teraz o nią starać, ona powinna zawalczyć o jego serce. Po tym strata Arka już nie wydawała się taka straszna i nawet kłótnia z byłym partnerem nie wyprowadziła jej z równowagi.

Arek jest dla mnie tak obojętny, to jest taki player - przyznała Aleksandra podkreślając, że w jej przypadku to nie złamane serce, a rozczarowanie.

Kolejny dzień na Wyspie Miłości okazał się dla Aleksandry jeszcze bardziej owocny, a pomiędzy nią i Armando na nowo narodziła się prawdziwa chemia. Co ciekawe, swojej decyzji nie jest już pewna nawet Paulina, a Andrzej wyznając jej wieczorem miłość zdecydowanie namieszał dziewczynie w głowie. Jak widać w czwartej edycji "Love Island" jeszcze wszystko może się zdarzyć.

Zobacz także: "Love Island": Paulina przyznaje, że popełniła błąd zostawiając Andrzeja. Fani wściekli: "Serce pęka"