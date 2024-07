1 z 16

Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Tomasz Karolak, Anna Popek, Ada Fijał, Marcelina Zawadzka, Aleksandra Szwed i wiele innych gwiazd pojawiło się na prezentacji wiosennej ramówki TVP 2 w siedzibie Telewizji Publicznej. Kto jeszcze?

Wiosenna ramówka TVP 2

Już od marca na antenie pojawią się nowe programy, premiery filmowe i serialowe, a także wyczekiwane powroty i kultowe programy sprzed lat we współczesnych odsłonach. Wiosną w TVP2 dr Tomasz Rożek, charyzmatyczny popularyzator nauki, zaprosi widzów na kontynuację legendarnej „Sondy”. Słynny program redaktorów Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka stanie się punktem odniesienia do podróży po świecie współczesnej techniki i nauki. Kolejnym hitem wiosennej ramówki Dwójki z pewnością będzie też powracający po kilku sezonach przerwy program „Kocham Cię, Polsko!” wzbogacony o nowe konkurencje, prowadzącą (Barbara Kurdej-Szatan) i kapitanów drużyn (Tomasz Kammel i Maciej Musiał). Zobaczymy również kolejną odsłonę rozrywkowego show „Dzięki Bogu już weekend”.



W wiosennej ofercie programowej znalazły się premierowe odcinki „Komediowej Sceny Dwójki”, czyli propozycji dla wszystkich spragnionych alternatywnej oferty rozrywkowej. Przestrzeń dla eksperymentu, wolnej, nieskrępowanej improwizacji i inteligentnego humoru z pogranicza absurdu i purnonsensu zagospodarują najciekawsi twórcy młodej sceny teatru improwizowanego i kabaretu literackiego. Natomiast Marita Albán Juárez zaprosi widzów na cotygodniowe „Śniadanie na trawie”. W programie będzie rozmawiać z artystami, twórcami i obserwatorami życia społecznego o bieżących wydarzeniach kulturalnych i ciekawych zjawiskach społecznych, do których odnoszą się twórcy kultury. Na antenę TVP wraca „Przygarnij mnie” – tym razem w formie dokumentalnej telenoweli, prezentującej poruszające losy zwierząt przygarniętych ze schroniska i ich nowych opiekunów (w show pojawi się m.in. Magda Steczkowska). Od 17 kwietnia na antenę powrócą „Podróże z historią” Radka Kotarskiego.

Kto wyglądał najlepiej na ramówce TVP?

Zobacz także: "Ojciec Mateusz" zdjęty z anteny! Mocne komentarze: "Czysta propaganda"