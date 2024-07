Małgorzata Kożuchowska z pewnością nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu. Aktorka występuje w serialach, w teatrze oraz od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy. Ostatnio okazało się również, że Kożuchowska napisała książkę dla dzieci. Aktorka w rozmowie z naszą reporterką zdradziła co skłoniło ją do pisania, oraz na co przeznaczy pieniądze ze sprzedaży książki. Zobacz: Małgorzata Kożuchowska: Napisałam bajkę dla dzieci! [WIDEO]

Reklama

Niestety od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się plotki według których piękna aktorka zamierza porzucić swoją karierę i całkowicie poświęcić się rodzinie. Zaskakujące informacje, które zaniepokoiły jej fanów, postanowiła skomentować sama Kożuchowska. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" na swoim profilu na Facebooku zamieściła ostry wpis.

- Ostatnio dotarło do mnie coś o końcu mojej przygody z zawodem. Mam też wkrótce zmienić postać- będę kurą. To wszystko wiadomo jak zwykle od "znajomej gwiazdy". Której? Nie wiem. Wiem za to, że jeszcze trochę niektórych sobą pomęczę, bo na emeryturę się nie wybieram. Wiem, też, że nazywanie kurami domowymi kobiet poświęcających swoje zawodowe życie wychowaniu dzieci, jest zwykłym prostactwem- napisała aktorka.

Czekamy więc na kolejne świetne role Małgorzaty Kożuchowskiej!

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Małgorzata Kożuchowska zasiądzie w jury nowego programu