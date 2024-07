Rodzina Kardashianów bardzo lubi chwalić się swoim życiem prywatnym, dlatego wszystko relacjonuje w mediach społecznościowych. Dla nich nie ma tematów tabu i często przekraczają to, co dla innych gwiazd byłoby nie do pomyślenia. A jeśli w rodzinie nastąpi moment przełomowy, taki jak narodziny dziecka, wiadomo o tym prawie od razu. Zobacz: Kardashianowie rezygnują ze świątecznej tradycji. Kim rozczarowała fanów

Tak stało się w przypadku Kourtney Kardashian. Celebrytka tydzień temu została mamą po raz trzeci. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciem dziecka, zamieszczając jego rączkę. Napisała również, jakie wybrała imiona, o co podobno pokłóciła się ze swoim ukochanym, Scottem Disickiem. Faktycznie Kardashianka zaszalała, bo pod zdjęciem pojawił się podpis:

Szaleńczo zakochana w moim małym Reignie Astonie Disicku.

Co ciekawe, Regin to w języku angielskim rządy króla lub cesarza, a Aston najprawdopodobniej nawiązuje do luksusowego samochodu Aston Martin.

