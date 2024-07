Rodzina Kardashianów to z pewnością najpopularniejsi celebryci na świecie. Reality show z ich udziałem śledzą miliony widzów. I chociaż niekwestionowaną gwiazdą klanu Kardashianów jest Kim, to jej siostry robią wszystko by jej dorównać. To właśnie Kourtney kilka lat temu zdecydowała się wpuścić kamery do szpitala, aby uwieczniły poród jej drugiego dziecka.

Reklama

W grudniu ubiegłego roku na świecie pojawiła się trzecia pociecha starszej siostry Kim. Tym razem poród nie został uwieczniony przez media. Wszyscy fani cierpliwie czekali na zdjęcia najmłodszego dziecka znanej rodzinki. Zobacz: Kardashianki podbijają Nowy Jork. Kim w cieniu ciężarnej Kourtney

Po kilku miesiącach Kourtney pochwaliła się swoim synkiem na Instargramie. Chłopczyk ma na imię Reign Aston.



Podobny do swojej słynnej mamy?

Zobacz także

Reklama

Kourtney z córką w Los Angeles: